Brute verkrachting door Arnhemmer: justitie eist 18 jaar cel en tbs

Voor 5 euro een stukje Introdans in je eigen huis

10:26 ARNHEM - Wie thuis de balletvloer op wil, moet bij het Arnhemse gezelschap Introdans zijn. Dat doet de oude vloeren weg en iedereen kan ervoor in aanmerking komen. De prijs mogen belangstellenden zelf bepalen vanaf 5 euro per stuk vloer, want daar is het gezelschap het niet om te doen.