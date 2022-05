Buren Arnhemse dode vrouw ‘heel verdrietig’: ‘Wéér geschreeuw boven, had ik nu ook maar 112 gebeld’

Ten Barge van Rozet in Arnhem naar Akoesticum in Ede: ‘De komende jaren gaan we fors groeien’

Cultureel centrum Akoesticum in Ede krijgt een nieuwe algemeen en artistiek directeur. Vanaf september legt huidig directeur Harold Lenselink zijn taken neer. Hij wordt opgevolgd door Anne ten Barge, die op dit moment nog werkzaam is bij cultureel centrum Rozet in Arnhem.

25 mei