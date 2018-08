Buren ontdaan na dood docente van Arnhemse kunstschool

Burgemees­ter Marcouch van Arnhem bezorgd na explosie in flatwoning

31 juli ARNHEM - Burgemeester Ahmed Marcouch van Arnhem is bezorgd over de situatie in het zuidelijke stadsdeel Schuytgraaf. Twee mannen overleden aan de gevolgen van een explosie in een flatwoning daar, maandagavond. Een derde ligt met brandwonden in het ziekenhuis.