Burgemeester Arnhem laat woning sluiten na vuurwerkexplosie

VIDEO Zwaar vuurwerk gaat af voor woning in Arnhem: ‘Het klonk als een handgra­naat’

21 december ARNHEM - Een zwaar stuk vuurwerk is maandagochtend afgegaan voor een voordeur van een bovenwoning in de Arnhemse wijk De Laar. Daardoor is er de nodige schade ontstaan aan en bij het huis aan de Serooskerkewal.