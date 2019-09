Burgemeester Arnhem: ‘Ouders die wegkijken zijn medeplichtig aan crimineel gedrag kinderen’

Dat zegt burgemeester Ahmed Marcouch van Arnhem in dagblad De Telegraaf. Hij reageert in een artikel op het rapport De Achterkant van Amsterdam en wijst ouders op hun verantwoordelijkheid.



In dat onderzoeksrapport wijzen Pieter Tops en Jan Tromp op de rol die jongeren spelen in de drugscriminaliteit. Zij belichten het feit dat jongeren bewust kiezen voor een carrière in de drugs.



Duizenden gezinnen in de grotere steden hebben te maken met kinderen - uit het eigen gezin of vrienden - die thuiskomen met veel geld doordat ze zich in de drugswereld bewegen.