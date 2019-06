Burgemeester Marcouch belegt extra raadsvergadering over bestuurlijke crisis in Arnhem na abrupte breuk in coalitie

Arnhem verkeert sinds vrijdagmiddag in een politieke crisis. GroenLinks en de PvdA hebben de samenwerking met de VVD en D66 in de coalitie opgezegd. Ze oordelen dat ze gedwongen worden te hard in te grijpen in goede en bereikbare zorg en voorzieningen in de wijken.



Ze verwijten dat D66 en VVD teveel blijven vasthouden aan het 'vullen van de spaarpot’ en bevriezing van de lasten, zoals vastgelegd in het coalitie akkoord.