Burgemeester Marcouch en Vitesse werken aan stadionverbod voor relschoppers: ‘Idioot gedrag’

Positief advies over omstreden woningbouw in Meiners­wijk: ‘Watervei­lig­heid niet in het geding’

ARNHEM – De waterveiligheid is geen belemmering voor de bouwplannen in de Arnhemse stadspolder Stadsblokken-Meinerswijk. Dat is het advies aan de Raad van State in een beroepszaak die is aangespannen door de Stichting Kloppend Stadshart en Milieudefensie Arnhem.

18 februari