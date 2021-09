Burgemeester Marcouch op Arnhemse school: ‘Als je drugs in plaats van pizza’s bezorgt, moet iemand je vertellen dat je in de goot eindigt’

Pumptracks worden goed gebruikt: in twee maanden een half miljoen rondjes

7 september De pumptracks die afgelopen zomer her en der in Gelderland zijn aangelegd, zijn in trek bij gebruikers. Op de banen in Arnhem, Rheden, Renkum en Wijchen kwam er in juli en augustus ’s avonds tussen 19.00 en 20.00 uur elke drie seconden iemand voorbij.