Burgemeester Marcouch reageert ontzet op familiedrama in Arnhem

Bezoekers Arnhemse moskee: Imam Youssef moet een kans krijgen

14:06 ARNHEM - Je moet mensen niet bij voorbaat in een hokje stoppen. Bezoekers van de Al Fath moskee in Arnhem vinden dat dit ook geldt voor Youssef Arkhouch. De omstreden prediker die kandidaat-imam is bij hun moskee ging vrijdag voor in het vrijdaggebed.