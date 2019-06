Burgemeester Marcouch roept op tot beschaafd debat over coalitiebreuk in Arnhemse gemeenteraad

ARNHEM - Burgemeester Ahmed Marcouch noemt de coalitiebreuk in het stadsbestuur een 'hele vervelende situatie voor Arnhem, de Arnhemmers en het Arnhems stadsbestuur.’ Hij zal er woensdag, tijdens de door hem ingelaste extra extra vergadering, erop toezien dat het debat over de ontstane situatie beschaafd gevoerd wordt.

,,Ik hoop dat de partijen op een constructieve manier verantwoording afleggen en dat er zo ook gedebatteerd wordt. Uiteindelijk gaat erom dat we het belang van Arnhem en de Arnhemmers centraal stelen.”

Vrees voor debat met veel verwijten

Ingewijden in de raad vrezen dat de verwijten woensdag over en weer vliegen. Vrijdag maakten de coalitiepartijen Groen Links en PvdA bekend dat ze niet meer door willen met D66 en VVD.

Ernstige meningsverschillen over hoe ver te bezuinigen op de zorg liggen inhoudelijk aan die breuk ten grondslag. In werkelijkheid, zo geven veel politici in de gemeenteraad aan, liggen GroenLinks en D66 ernstig met elkaar overhoop. De fractie van D66 zou teveel tegen het college tekeer gaan en dan met name tegen de wethouders van GroenLinks, wethouder Financiën Ronald Paping voorop in deze tijd van spanningen over bezuinigingen.

Gezonde kritiek of drammen?

Voor D66 is het volstrekt normaal dat ook een coalitiepartij burgemeester en wethouders volgt. Er is echter veel kritiek op de stijl van dit kritisch volgen, ook bij andere partijen dan PvdA en GroenLinks. Er wordt gesproken over ‘kruisverhoren op het onbeschofte af' en 'plaatsvervangende schaamte’.



Ook krijgt D66 ervan langs als partij die zich 'het minst zelfkritisch’ opstelde in de nasleep van het vernietigende rapport van hoogleraar Bestuurskunde Paul Frissen over de Arnhemse bestuurscultuur. De hoogleraar constateerde dat Arnhemse politici teveel neigen naar schofferend gedrag en dat oud zeer en het vereffenen van oude rekeningen de slagvaardigheid van het plaatselijk bestuur ondermijnt.

‘Weg lopen voor bestuursverantwoordelijkheid’

Dat verleden speelt nog steeds mee. Fractievoorzitter Sabine Andeweg beschuldigt GroenLinks ervan 'weer’weg te lopen van bestuursverantwoordelijkheid. Andeweg doelt op de breuk van GroenLinks met het college van D66, SP en CDA over de bouw van woningen in Stadsblokken-Meinerswijk. Ze oordeelt dat GroenLinks dit gedrag in lastige tijden opnieuw tentoonspreidt.

Fractievoorzitter Mark Coenders van de GroenLinks zet de deur voor hernieuwde samenwerking met de VVD wijd open zonder D66. Een opening zoeken richting D66 zit er ‘wat betreft déze fractie van D66' naar zijn idee niet meer in. D66 stelt in een officiële verklaring dat de deur nog steeds open staat. ‘D66 blijft zoeken naar voldoende geld voor de zorg zonder dat de rekening naar de toekomst wordt doorgeschoven. We willen met zo veel mogelijk partijen oplossingen vinden die recht doen aan de verschillende belangen. Dat willen we ook nog altijd samen met GroenLinks en de PvdA.’

Burgemeester ziet de 'spanningen’ ook

Marcouch heeft inmiddels met de betrokkenen gesproken. Ook hij stelt vast dat 'de afspraken en het vertrouwen onderling van de coalitiepartijen onder spanning is komen te staan’. Hij gaat ervan uit dat GroenLinks, PvdA, D66 en VVD daarover woensdag verantwoording afleggen.

De wethouders blijven zitten. Marcouch erkent dat dit een bijzondere situatie is maar hij benadrukt ook dat het kan. ,,De breuk in de samenwerking speelt in de raad, niet in het college.”

Debat over bezuinigen gaat waarschijnlijk door

De fracties van GroenLinks en PvdA steunen het voorstel van het college voor de bezuinigingen zoals vastgelegd in de Perspectiefnota. D66 en VVD wilden verder bezuinigen maar stellen dat over de manier waarop nog prima te praten valt.