Burgemeester Marcouch sluit twee hennepkwekerijen die er nog niet zijn in Arnhem

Marcouch sluit woning die volledig werd gebruikt als wietkweke­rij

ARNHEM - Een huis aan de Van Goghstraat in Arnhem is donderdag door burgemeester Ahmed Marcouch op slot gezet op last van de Opiumwet. In de woning, die niet werd bewoond, vond de politie recent driehonderd wietplanten.

16 september