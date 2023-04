Duitser met kilo coke op geheime plek in de auto moet 8 maanden de cel in

Een 56-jarige Duitser die op 16 november 2022 tijdens een controle in de buurt van Wolfheze werd gepakt met bijna een kilo coke in de auto is veroordeeld tot een gevangenisstraf van 8 maanden. Het vonnis is gelijk aan de eis. De politie vond de drugs in een verborgen ruimte in de auto.