Burgemeester sluit horecagelegenheid Varkensstraat Arnhem wegens drugshandel

Team van Het Mozaïek wint debat op stadhuis van Arnhem

14 september ARNHEM - Het team van basisschool Het Mozaïek uit Arnhem-Zuid (Malburgen/Immerloo) is vrijdag op het stadhuis in Arnhem winnaar geworden van een debattoernooi. Thema was de Slag om Arnhem, die in september 1944 plaatsvond tijdens de Tweede Wereldoorlog, en de latere evacuatie van 90.000 inwoners van de Gelderse hoofdstad.