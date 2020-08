Burgemeesters worstelen met lachgas: ‘Een bredere aanpak is nu nodig’

Zo zegt een voormalig verkoper van lachgas in Tiel en omgeving dat hij de afgelopen maanden drukker is geweest dan voorheen. Dat terwijl het gebruik van lachgas in de Tielse binnenstad al langere tijd officieel verboden is.



,,De verkoop liep gewoon goed. Ik had er helemaal geen last van’’, zegt de man, die tot enkele weken geleden tanks met een prijs vanaf vijftig euro rondbracht als bijverdienste. ,,Ik leverde eigenlijk overal. Op feesten, parkeerplaatsen of bij iemand thuis.’’



Diverse ziekenhuizen en deskundigen zien de problemen met lachgas, waaronder verlammingsverschijnselen, zorgwekkende vormen aannemen. Om die overal op te lossen, is het aanstaande landelijke verbod op recreatief gebruik volgens burgemeesters in de regio dan ook noodzakelijk. Ook om een einde te maken aan de lappendeken van regels die bestaat, stelt burgemeester Gert-Jan Kats van Veenendaal. Elke gemeente neemt nu nog eigen maatregelen.