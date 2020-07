Burgemeesters zijn laksheid zat, sluiting kroegen dreigt

Mark Boumans, burgemeester van Doetinchem, spreekt van een ‘serieus probleem’ in de nachthoreca. ,,We zien vooral dat later op de avond jongeren die alcohol gebruiken volstrekt onvoldoende afstand houden.” Hij vreest dat de vele overtredingen door jongeren tot gevolg kunnen hebben dat mondkapjes worden verplicht in openbare ruimtes.



In Arnhem rukten de handhavers afgelopen weekend uit om tot diep in de nacht te controleren. Geen boetes, geen waarschuwingen maar wel ‘hele intensieve gesprekken met de ondernemers’, aldus burgemeester Marcouch over hoe ze de teugels weer strakker aan moeten trekken.