Burgers’Zoo-baas Alex van Hooff opent bijna weer de deuren: ‘We waren bang voor een totale lockdown’

INTERVIEWARNHEM - Voor het eerst in 107 jaar zat Burgers’ Zoo twee maanden dicht. Komende week gaat de Arnhemse dierentuin weer open, met extra maatregelen. Directeur Alex van Hooff leerde de kwetsbaarheid van zijn bedrijf kennen. ,,Dierenverzorger was geen vitaal beroep, daar schrokken we wel even van.”

Overdag loopt Alex van Hooff ineens door een lege dierentuin. Geen drommen mensen bij de olifanten, geen opgewonden kinderstemmen in de Bush, geen drukte bij de apen. Leuk om als directeur van Burgers’ Zoo het rijk alleen te hebben met de dieren?



,,We missen onze bezoekers. In ons kantoor zitten we boven de ingang van het park waar de bezoekers door het controlepoortje gaan en waar de pinguins zitten. Normaal hoor je altijd de kinderstemmen: pinguins, pinguins, pinguins. Of je zag kinderen door de Bush rennen en hoorde hoe ze de hangbrug ontdekten. ‘Papa! Mama! Kom snel!’ Dat was weg. Het is een vreemde gewaarwording hier niemand te zien.”

U woont zelf in het park. Hoe was dat in de afgelopen twee maanden? Kon u intenser genieten van de dieren?

,,Zeker in de Bush hoor en zie je de dieren nu heel goed. De argusfazant in de Bush zie je normaal niet en nu wel. Die ervaring hadden we al in de avond, als we alleen door het park liepen. Nu ook overdag. Alsof je in je eentje in Venetië loopt of alleen de Nachtwacht kunt bekijken. Ik wil ons niet op dat niveau zetten, maar het is wel mooi. Het is een ervaring die je elke bezoeker wel zou gunnen.”

