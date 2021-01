Burgers’ Zoo duikt voor het eerst sinds 1987 onder miljoen bezoekers, ook dieptepunt bij Openluchtmuseum

Woordvoerder Bas Lukkenaar van Burgers’ Zoo zegt dat sinds 1988 het bezoekersaantal altijd boven de miljoen zat. In dat jaar werd de Bush geopend en die zorgde ervoor dat de publieke belangstelling structureel hoger werd. Vorig jaar kwamen er 1,1 miljoen mensen.



Bij het Openluchtmuseum kwamen in 2002 voor het laatst minder dan 300.000 mensen binnen. In die periode had het museum zwaar te lijden onder vervoersbeperkingen die in Gelderland golden, als gevolg van de mond- en klauwzeercrisis die de veesector had getroffen.