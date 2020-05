Burgers’ Zoo en Openluchtmuseum gaan snel weer open, maar met minder bezoekers

ARNHEM - Dierentuin Burgers’ Zoo en het Openluchtmuseum in Arnhem maken zich op om weer open te gaan. Op 19 mei gaat de dierentuin weer open, op 1 juni het Openluchtmuseum. Om aan de 1,5 meter afstand te kunnen voldoen, zal het aantal toegelaten gasten in beide parken sterk gereduceerd worden. Omdat de parken groot zijn, kunnen er alsnog veel bezoekers in.

Kaarten kopen kan alleen online. Ook moeten gasten naast hun online aangekochte kaartje, een tijdsreservering doen. Bezoekers komen dan op een vooraf afgesproken tijdstip aan. Zo wordt voorkomen dat iedereen tegelijk komt.

Eenrichtingsverkeer

In de dierentuin worden looproutes aangebracht en van bepaalde delen eenrichtingsverkeer gemaakt. Op hotspots in het park zoals in de horeca en het winkeltje zullen een beperkt aantal mensen worden toegelaten. Medewerkers van de dierentuin geven her en der aanwijzingen.

Hoeveel mensen er maximaal op één dag naar binnen mogen is nog niet duidelijk. Dat zullen er in ieder geval geen 10.000 zijn, zoals op topdagen wel eens het geval is. Er wordt nu eerst hard gewerkt aan het online reserveringssysteem.

2500 mensen

In het Openluchtmuseum komen op een goede dag zo'n 4000 mensen. Vanaf 1 juni, als het museum weer open gaat, mogen er maximaal 2500 mensen naar binnen. In het museum wordt bewust niet gewerkt met een vaste route door het park. ,,We willen niet dat mensen allemaal achter elkaar aan moeten lopen”, zegt woordvoerder Carola van der Woude.

,,Veiligheid is het belangrijkste, maar we willen ook proberen om er een fijn dagje uit van te maken. Niet overal rood-witte linten of medewerkers met gele hesjes aan.” Toch valt er nog wel wat te organiseren, want hoe moet dat dan bij al die huisjes in het museum, en al die kleine ruimtes?