Burgers’ Zoo en Openluchtmuseum op shirt Vitesse

Een van de beste deals van de eredivisie

Op bedragen weigert Smit in te gaan. Wel wil hij kwijt dat Vitesse op de grote drie en AZ na een van de beste deals van de eredivisie heeft gesloten. Het zou, met alle sponsors bij elkaar, gaan om een bedrag van ongeveer 1 miljoen euro. Misschien nog wel belangrijker dan het geld vindt Smit de emotionele en culturele waarde die Burgers’ Zoo en het Nederlands Openluchtmuseum vertegenwoordigen. ,,De club is van de fan. Binding met de regio staat bij ons voorop. Met Burgers’ Zoo en het Nederlands Openluchtmuseum, ook twee partijen die al meer dan honderd jaar meegaan in Arnhem, kunnen we samen optrekken en samen iets betekenen voor de regio. We komen later in het seizoen ook zeker nog met gezamenlijke acties.”

De presentatie van de nieuwe hoofdsponsors vond maandag plaats bij Airborne at the Bridge, het oorlogsmuseum in Arnhem. Voor die locatie was met opzet gekozen. Vitesse wil komend seizoen nog meer dan voorheen stilstaan bij het oorlogsverleden, nu in september voor de 75ste keer de Slag om Arnhem wordt herdacht. Zo wordt elk uitduel, als de kleuren van het shirt van de thuisclub dat toelaten, gespeeld in het speciaal ontworpen Airborne-shirt. Met daarop niet alleen de naam van sponsor Burgers’ Zoo, maar ook afbeeldingen van parachutisten, een historisch vliegtuig en de John Frostbrug.

Alex van Hooff: ‘Het moment om in te stappen’

Voor Burgers’ Zoo-directeur Alex van Hooff gaf juist die aandacht voor het bijzondere oorlogsverleden van Arnhem, waar na het grote gevecht in september 1944 de complete bevolking werd geëvacueerd, de doorslag om voor in ieder geval een jaar met Vitesse in zee te gaan. ,,Dit was het moment, vonden we, om in te stappen. Omdat we als dierenpark zelf ook meer aandacht aan de Slag om Arnhem willen geven. Maar vooral omdat we, met de schijnwerpers op ons gericht, als drie toonaangevende organisaties samen onze trots en verbinding met Arnhem en de regio naar voren kunnen brengen.”