Burgers' Zoo hoopt dat nieuwe Schotse beer beter fokt dan vertrokken voorganger

De Maleise mannenbeer waar Burgers' Zoo over beschikte, is woensdag 'probleemloos' op transport gegaan naar de Allwetterzoo Münster in Duitsland. Uit onderzoek van het Duitse Institut für Zoo- und Wildtierforschung bleek dat de beer onvruchtbaar is.



Burgers' Zoo heeft er vertrouwen in dat zijn vervanger uit Schotland één van de berinnen in Arnhem wel kan bevruchten. De dierentuin beschikt over alle benodigde faciliteiten, waaronder een speciale kraamkamer, legt Lukkenaar uit. ,,Mocht het toch niet lukken, dan gaan we op de lange termijn kijken of er een jonge berenvrouw kan komen.’’