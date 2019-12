Burgers’ Zoo komt met parodie op banaankunst: aap eet ‘banaan van 150.000 euro op’

Later in de video is er nog een chimpansee die hetzelfde doet. De beelden vormen een reactie op de banaankunst die afgelopen weekend in het nieuws was. Een banaan die als kunst met tape aan een muur was geplakt, is zaterdag opgegeten door een bezoeker van de beurs in Miami. Het werk ‘Comedian’ van Maurizio Cattelan werd eerder nog meermaals verkocht voor 120.000 dollar. Kopers zijn echter niet gedupeerd: zij kochten slechts ‘het concept achter het kunstwerk en krijgen een certificaat van echtheid’.



Volgens Burgers Zoo zijn er geen dieren gewond geraakt bij het maken van de video en is de ducttape verwijderd. Hoe lekker chimpansees bananen ook vinden; de dierentuin deelt ze niet vaak uit aan de dieren. Dit omdat het fruit veel suikers bevat, zo laat Burgers’ Zoo weten.



De video leidt tot veel reacties. ‘Geweldig gemaakt’ en ‘briljant’ schrijven mensen op Instagram onder de video.