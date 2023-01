Burgers’ Zoo nadert miljoen bezoekers weer na historisch lage cijfers tijdens coronapandemie

Aardvar­kens zijn slechte ouders en gek op zweetvoe­ten, maar ‘zeker geen kneusjes’

In de categorie dieren die je deze vakantie wilt zien is de keuze groot. In Arnhem scoort het aardvarken van Burgers’ Zoo punten. Niet omdat hij zo knap is, ’t is vooral een leukerd.

15 augustus