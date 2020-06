Burgers’ Zoo stopt met fokken Sumatraanse tijgers; twee vrouwtjes naar Noord-Frankrijk

ARNHEM/MAUBEUGE - Twee Sumatraanse tijgers die in 2014 werden geboren in Burgers’ Zoo in Arnhem verhuizen vandaag naar Frankrijk. In het kader van een Europees fokprogramma worden de twee vrouwtjes ondergebracht in Zoo de Maubeuge, net over de Belgische grens in Noord-Frankrijk.