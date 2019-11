Burgers’ Zoo wil ruzie op het rif voorkomen en exporteert zelfgekweekt koraal

Politie in Arnhem moet ruit inslaan om jong kind uit auto te bevrijden

16:46 ARNHEM - Het politieteam in de Arnhemse wijk Schuytgraaf heeft vandaag een jong kind moeten bevrijden uit de auto van de moeder. De vrouw kon haar wagen niet meer in, omdat de sleutels in de auto lagen en de centrale deurvergrendeling spontaan op slot was gesprongen.