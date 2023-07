Burna Boy tóch niet al zaterdagavond in Arnhem voor soundcheck: ‘Hij rijdt eerst naar Amsterdam om uit te rusten’

met video Burna Boy reageert op afwezig­heid in vol GelreDome: ‘Het doet mij pijn dat ik jullie niet kon zien’

De Nigeriaanse zanger Burna Boy reageert via zijn Instagramaccount op zijn afgeblazen concert van zaterdagavond in stadion GelreDome in Arnhem. Tienduizenden bezoekers wachtten daar tevergeefs op hem. ‘Het doet mij pijn dat ik jullie niet kon zien vanavond’, schrijft hij, vertaald van het Engels naar het Nederlands. ‘Ik wilde dat echt.’