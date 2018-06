Bus voor zieke Jarno uit Arnhem wil nog niet rijden

Collectie De Groen: eerste verjaardag in goede gezondheid

17:01 ARNHEM - Marjolein de Groen is positief verrast over het verloop van het eerste jaar van Collectie De Groen, het particulier museum in de voormalige dansacademie in Arnhem. Het aantal bezoekers is hoger dan ze had verwacht. ,,We zijn er heel blanco in gegaan. We hebben horeca terwijl we geen horecaondernemers zijn, bijvoorbeeld. En ook dat gaat goed.’’