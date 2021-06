Buschauffeur Pascal heeft drie doodshoofden op zijn arm

Pascal Smeenk (40): ,,Ik was 16 jaar en met mijn ouders op vakantie. We zaten in familiehotel De Branding in Noordwijk. Mijn vader, die wist dat ik een tattoo wilde, had een shop gezien. Ik liet een adelaartje op mijn bovenarm zetten.



Al snel wist het hele hotel het, behalve mijn moeder. De volgende dag tijdens het ontbijt zeiden mensen: ‘En, weet ze het al?’ Mijn moeder vroeg wat er speelde. Het werd doodstil in de ontbijtzaal. Toen vertelde ik het haar.’’



,,Het is een nadeel dat een goede vriendin van me tatoeëert, haha, want het gaat snel. Mijn armen zitten redelijk vol. Ik ben buschauffeur.’’