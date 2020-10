Buschauffeurs bezorgd nu passagiers weer voorin mogen instappen ‘Wij lopen méér risico op corona’

Juwelier in Steen­straat voor derde keer mikpunt criminelen

22 oktober ARNHEM - Voor de derde keer dit jaar heeft juwelier en bruidsmodezaak Istanbul in de Steenstraat ongewenst bezoek gehad. In de nacht van woensdag op donderdag rond vijf uur is een inbreker via een vernielde ruit in de zaak geweest.