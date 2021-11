Busje balanceert op verhoogde berm na ongeval, agressieve bestuurder moest bedwongen worden

De bestuurder is met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Een agent reed achter de ambulance aan, omdat het slachtoffer agressief reageerde na het ongeval. Wat de oorzaak van de agressie is, is onbekend. De man moest worden bedwongen door meerdere agenten.



Volgens de politie is niet duidelijk of de man onder invloed was. De agressie kan ook een medische oorzaak hebben, meldt de politie ter plekke. ,,Intern letsel kan eventueel ook ervoor zorgen dat men agressief gedrag laat zien.”



De politie onderzoekt hoe het ongeval kon gebeuren, waarna de bus later weer wordt afgesleept. De bestelbus is hierna afgesleept. De wegbeheerder zal het verkeerslicht vervangen dat bij de aanrijding beschadigd raakte.