Busje botst tegen geparkeerde auto's bij Oranjekazerne in Arnhem

video Marcel van Roosmalen tegen jonge NEC-fan: ‘Fiets maar lekker naar beneden over die trap’

17:12 ARNHEM - Een opmerkelijke video met Marcel van Roosmalen in de hoofdrol gaat sinds dit weekend viraal dankzij het videoplatform Dumpert. In het fragment is te zien dat de bekende Arnhemse schrijver en columnist tegen een kind zegt dat hij met zijn fiets van de trap af moet fietsen.