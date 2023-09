Buskaart, munten voor bekers; bezoek aan Vitesse verloopt voortaan net anders, maar ‘amper klachten’

Sluiting van laatste Rutgers­huis uitgesteld, Arnhem buigt zich over voortbe­staan

Het Rutgershuis in Arnhem zou 1 september sluiten, na bijna veertig jaar een begrip te zijn in de regio en ver daarbuiten. Maar het blijkt nog geen gelopen race. De gemeente is in gesprek met het centrum voor seksuele gezondheid. En dus blijven de deuren in elk geval een maand langer open.