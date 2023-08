Busreis voorlopig gered door extra 5 miljoen euro, voor 2024 blijft angst dat meer bushaltes verdwijnen

Na PSV, Feyenoord en de club van Sneijder voetbalt Wallenburg nu bij MASV: ‘Corona was breekpunt in carrière’

Via PSV en Feyenoord uiteindelijk terechtkomen op sportpark Malburgen West bij MASV. Het is de bizarre voetbalreis van Baggio Wallenburg (24), de nieuwe aanvoerder van de Arnhemse club. Zijn debuut werd zondagmiddag verpest door twee wereldgoals van Kevin Peppels, spits van Rohda Raalte. De gasten wonnen met 1-2 bij de competitiestart in de vierde divisie D.