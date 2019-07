Bussen gaan vaker rijden na afschaffen van BrengFlex

Anna Hightower (17) uit Arnhem rekent als een-na-jong­ste junior op finale bij EK atletiek

18 juli ARNHEM - De Arnhemse Anna Hightower loopt vrijdag - en als het goed is zondag - de 3.000 meter bij de Europese kampioenschappen atletiek voor junioren in Borås, Zweden. Met de leeftijd van net 17 jaar is de atlete van Ciko’66 uit Arnhem de op een na jongste onder de 28 deelnemers.