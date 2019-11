Buurman redt bewoner van brandende woonboot in Arnhem, twee gewonden

Vrouw met veel geweld beroofd van telefoons in Arnhems hotel, vier Duitsers opgepakt

0:06 ARNHEM - Een vrouw is vrijdag aan het begin van de avond beroofd in het Arnhemse hotel Holiday Inn Express aan de Nieuwe Oeverstraat. Bij die beroving is flink geweld toegepast, zo laat de Wijkagent Geitenkamp weten via Instagram.