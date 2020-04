Buurt eist dat Turkse supermarkt in Presikhaaf sluit: ‘Mijn succes zit hen in de weg’

In een brief die namens een vijftiental omwonenden is opgesteld door voorzitter Bram Derix van bewonerscollectief De Stoere Houtman wordt gesteld dat de eigenaar ondanks herhaalde klachten en meldingen geen maatregelen neemt om voor de buurt de overlast van zijn zaak te beperken.



De supermarkt zit sinds vier jaar in de wijk en mag zich verheugen in een groeiende schare klanten. Niet alleen uit de directe omgeving, maar uit de stad en de regio komen Turkse en andere Nederlanders er hun boodschappen doen.



Hiermee is volgens Derix sprake van een uit zijn krachten gegroeide buurtsuper, die eerder aan de rand van een bedrijventerrein thuis hoort.