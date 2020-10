Buurt geschokt over doodgeslagen Arnhemmer (73): ‘Dat er mensen zijn die zulk schofterig gedrag vertonen’

Dat meldt de politie deze donderdag. De man werd rond 21.15 uur in elkaar geslagen door vijf jongeren in de Spijkerstraat ter hoogte van de Prins Hendrikstraat. Hij raakte onwel en moest daarna worden gereanimeerd. De daders zouden vervolgens zijn gevlucht richting station Velperpoort.



De Arnhemse burgemeester Ahmed Marcouch was woensdagavond ter plaatse. Hij spreekt van een ‘afgrijselijke, monsterlijke misdaad’ die grote impact heeft op de Arnhemse samenleving.



Over de toedracht is nog weinig te zeggen, meldt Marcouch. Of het slachtoffer en de daders elkaar kenden, is nog niet duidelijk. ,,We weten alleen dat het slachtoffer mishandeld is door meerdere mannen.”



Duidelijk is wel dat er geen verband bestaat met een steekpartij die woensdagavond bij het station plaatsvond. De burgemeester roept getuigen op zich zo snel mogelijk te melden bij de politie. ,,We zetten alles op alles om deze misdadigers te grijpen. Mijn gedachten gaan uit naar familie en bekenden van het slachtoffer.”