Buurt siddert na nachtelijke schietpartij, mishandeling met ploertendoder van bewoonster (60) mogelijke aanleiding

Strijd HAN-TU Delft: 2500 kilometer autorijden op 1 kilogram waterstof

11:20 RIJSWIJK/ARNHEM - Studenten van de HAN in Arnhem en die van de TU in Delft hebben in een onderlinge strijd laten zien dat je met 1 kilogram waterstof een heel eind kunt komen in een auto. Een heel eind is in dit geval 2500 kilometer. En dat is weer 25 keer zo efficiënt als de commerciële waterstof-aangedreven Toyota Mirai.