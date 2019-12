Buurtbewoners laconiek over garagebox met 900 kilo zwaar vuurwerk: ‘Moet de politie zo massaal uitrukken?’

Gelegen­heids­spits Grotenbreg maakt er zes voor DUNO tegen SCE

21:48 WAGENINGEN - Mats Grotenbreg was woensdagavond de grote man in het bekerduel van zaterdaghoofdklasser DUNO tegen vierdeklasser SCE uit Nijmegen (7-1). De verdediger, bij afwezigheid van aanvaller Shapoul Ali in de spits gesposteerd, maakte er zes.