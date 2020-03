Buurtbewoners schrikken van vuurtje in Arnhem: explosies en vlammen

video Eusebius­kerk luidt kerkklok­ken voor troost in coronacri­sis

18 maart ARNHEM - De Eusebiuskerk in Arnhem maakte woensdagavond deel uit van een keten van 350 kerken in Nederland die de klokken luidden als teken van hopen in deze tijd van coronacrisis. Het is de bedoeling dat de klokken de komende weken telkens weer opnieuw luiden, op woensdagavond, om 19.00 uur.