Buxusrups vreet Arnhem-Zuid kaal

Twaalf jaar geleden kocht Mariska Jonkhout uit Schuytgraaf buxusboompjes van tien centimeter hoog. Dit voorjaar zag ze haar inmiddels flinke struiken plotseling in rook opgaan. ,,Ik heb ze kort gesnoeid, eruit gespit en naar de stort gebracht. Voor mij geen buxus meer!’’



Bram van Eijsden heeft de rupsen in zijn tuin aan de Dokter H.J. Jagerstraat in Elden met insecticide bestreden. ,,Maar daar heb ik eigenlijk spijt van’’, zegt hij. ,,Want het gaat slecht met insecten in Nederland. Ik vraag me ook af of het schadelijk is voor vogels die de rupsen willen eten. Als ze de heg nu nog op proberen te eten dan laat ik het gebeuren. Ik plant dan wel iets anders in de tuin.’’