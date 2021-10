Cadeaus voor de toekomst: deze Arnhemse tijdscapsule gaat voor duizend jaar de grond in

Toch nog een hit na havensoap: alle huizen verkocht van luxe wooncom­plex met zes soorten gevels

8 oktober ARNHEM - Alle luxe 57 woningen in ‘Het Kadehuis’ aan de Rijn in Arnhem, in prijzen oplopend van 280.000 tot 1,3 miljoen euro, zijn verkocht. De trotse kopers van de ruime appartementen genoten donderdag een drankje bij hun toekomstige buren van de Foodhall op uitnodiging van ontwikkelaar AM.