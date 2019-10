Cadeaus voor thuiswerken en geld voor het mijden van A12 moeten files aanpakken

Bijna dagelijks wordt de A12 bij Arnhem genoemd in de fileberichten. Over een jaar of twee zal het verkeer nog veel meer hinder ervaren als de snelweg bij Duiven en Westervoort wordt verbreed en de doorgetrokken A15 wordt aangesloten.



Om iets te doen aan de verkeersdrukte op de A12 tussen Arnhem en de Duitse grens gaan de achttien gemeenten in de omgeving Arnhem-Nijmegen een beproefd middel inzetten: gedragsverandering door beloning. ,,De files gaan we er niet mee oplossen”, zegt Paul Veelenturf van Regio Arnhem Nijmegen. ,,Maar ik ben al blij als we de verwachte groei van het verkeer er grotendeels mee kunnen opvangen. Dat is van belang voor de hele regio.”