Café De Nieuwe Velper is weer open: ‘Dat is weer het mooie van deze tijd’

Het coronavirus is het land nog niet uit. En dus is normaal gebruik van het etablissement aan de Oude Velperweg in Arnhem niet aan de orde.



,,Maar we kunnen wel andere dingen doen met het café. En daar zijn we nu mee gestart’’, zegt Wendy Gerrits. Zoekend naar alternatieven om én bezig te zijn én iets goeds te doen, kwam bij de vriendin van eigenaar Sjonnie Breuker het idee naar boven drijven om vier weken lang van De Nieuwe Velper een inzamel- en opslagplek van houdbare levensmiddelen te maken. Om die spullen vervolgens te schenken aan de Voedselbank Arnhem.