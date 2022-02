Café Vrijdag verlengt de lockdown vrijwillig: ‘We pakken de boel grondig aan’

ARNHEM - Nog even geduld en dan kunnen gasten weer terecht bij Café Vrijdag in Arnhem. Na een flinke opknapbeurt hopen eigenaren Ronald Theunissen en Vera Vinck in de tweede helft van februari de deuren weer te openen.

Terwijl andere cafés vorige week weer open gingen, moest Vrijdag de deuren gesloten houden.



De reden: het pand had in de lockdown lang dicht gezeten en door vochtoverlast bladderde verf van de muren. Wat begon met het sauzen van de muren, liep uit op een grondige opknapbeurt.

Gestuukt en gesausd

,,Het oorspronkelijke plan was dat we de zaak weer even zouden opfrissen. De ene na de andere laag verf kwam eraf. Toen zijn we de boel goed gaan afsteken. Dan moet het opnieuw gestuukt en gesausd worden.



De oorzaak was vocht dus toen dachten we: laten we er ook gelijk dubbel glas bij doen. Zo blijf je bezig. Puntje bij paaltje pak je de boel liever goed aan zodat je de komende jaren klaar bent,” vertelt Vinck.

Quote Het is niet de bedoeling dat het ineens een strakke zaak wordt. De oude elementen willen we juist behouden

Oude elementen behouden

Woensdagmiddag zijn stukadoors druk bezig in het pand aan de Velperbuitensingel. Aan de uitstraling zal volgens Vinck weinig veranderen. De bar, vloer, lampen en de roze kunstmuur zien gasten na de verbouwing weer terug.



,,Het is niet de bedoeling dat het ineens een strakke zaak wordt. De oude elementen willen we juist behouden. Wel met iets meer van ons eigen sausje. We gaan de zaak meer kleur geven, maar welke kleuren dat zijn hou ik nog even bij me.”

Terras komt terug

Ook het terras komt terug. Daar is plek voor maximaal vijftig personen. Vorig jaar was buurvrouw Xandra Derks het niet eens met de grootte ervan. Naar eigen zeggen ervoer ze overlast.



Ook zou het de verkoop van haar monumentale pand belemmeren. Ze spande een kort geding aan tegen gemeente Arnhem, de vergunningverlener. Inmiddels heeft ze het pand verkocht.



Voor Vinck is het een afgesloten hoofdstuk. Bang voor problemen met de nieuwe buren is ze niet. ,,We handelen altijd volgens de vergunning. Als het goed is is degene die het pand heeft gekocht ervan op de hoogte. We zouden graag kennis met ze maken, maar we hebben nog geen beweging gezien.”