Cafébaas doet na 365 frustrerende dagen wachten haar verhaal over overheidssteun: ‘Je kunt echt niks beginnen tegen zo’n systeem’

Het échte probleem kwam daarna. De Arnhemse kon nergens haar verhaal kwijt. ,,Er is geen telefoonnummer, e-mailadres of instantie waar je terecht kunt.” Ook de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, verantwoordelijk voor de steunpakketten, kon haar niet helpen. ,,Ik heb wel dertig keer met de RVO gebeld. Steeds kreeg ik iemand anders aan de lijn met steeds ook weer een ander advies.”



Het frustreert haar dat ze een jaar lang maar niet in contact is kunnen komen met iemand die haar kan helpen. ,,Je kunt echt niks beginnen tegen zo’n systeem. Er is een machine gebouwd die aan de voorkant werkt, maar in de praktijk oneerlijke situaties voortbrengt. De discrepantie tussen mens en systeem is heel erg groot en dat wordt nu ontzettend pijnlijk duidelijk. Er moet een plek zijn waar je kunt uitleggen waarom je buiten de boot valt en waarom dat onterecht is.”