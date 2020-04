Camper Willem in Arnhem uitgebrand: ‘Je hebt geen idee wat dit voor mensen betekent’

Geen cent krijgen ze van de verzekering voor hun geliefde Willem, de camper die ze 2,5 jaar geleden kochten en opknapten. ,,Het is zo veel gedoe”, zegt Linda. ,,Je moet eigenlijk ook nog betalen om hem af te laten slepen, want hij was alleen WA-verzekerd.” De verzekering besloot bij uitzondering de kosten voor het afslepen te vergoeden.



De Arnhemmers kochten Willem toen ze terugkwamen van een avontuur in Toscane, waar ze een camping bestierden. Dat verliep niet zoals gepland. ,,Een soort Ik Vertrek”, lacht Linda. Terug in Nederland misten ze het buitenleven zo veel dat ze na jaren sparen camper Willem kochten. Afgelopen weekend stonden ze er nog mee op een camping in Renkum. ,,Zonder elektriciteit, heerlijk rustig” verzucht Linda ten Bruin. Maar dat zit er voorlopig dus niet meer in.