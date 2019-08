Caravan belandt op zij bij vangrail: file op A12 bij Arnhem neemt af

Arnhemmer (37) ontkent wurgen vriendin: ‘Dat zijn zuigzoenen’

15:59 ARNHEM – ,,Dat is geen wurgactie, dat zijn zuigzoenen.” Dat is de reactie van een 37-jarige verdachte uit Arnhem donderdag. Hij reageert daarmee op een foto die de rechtbank hem toonde van zijn vriendin nadat zij aangifte had gedaan. Zij zegt dat hij haar probeerde te wurgen.