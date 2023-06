Carel Willink is al 40 jaar dood, maar niet voor ‘zijn blonde wezen’ Sylvia: ‘Hij is nog steeds bij me’

indebuurt.nl Dansen maar! Alle handige info over Free Your Mind Festival in Arnhem op een rij

Het is weer tijd voor techno! Free Your Mind Festival is sinds 2004 traditiegetrouw het eerste weekend van juni op de Stadsblokken in Arnhem. Ga jij hier uit je plaat dit jaar? In dit artikel check je alles wat je van tevoren moet weten over zaken als vervoer, kluisjes, eten en drinken, de line-up en meer.