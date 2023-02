Casanova's opgelet! 7 x tips voor Valentijnsdag in Arnhem

indebuurt.nlRozen zijn rood, viooltjes zijn blauw, met dit lijstje vol romantische, Arnhemse dates is het hart van je liefje binnen no-time van jou! Valentijnsdag staat voor de deur en om de romanticus in jou te helpen, hebben we hier een lijstje met echte Arnhemse valentijnstips!

Begin de dag goed

Begin Valentijnsdag goed en trakteer jouw geliefde op een lekker ontbijtje in Arnhem. Dat kan je op bed brengen, maar je kan ook de stad induiken en bij een van deze leuke zaakjes een ontbijt nuttigen. Liever uitslapen? Bij deze horecazaken bestel je een lekkere brunch. Als je helemaal indruk wil maken, geef je ook nog een mooi boeketje rozen van een van de Arnhemse bloemisten.

Hand in hand

Na het ontbijtje loop je romantisch door de stad. Misschien wandel je een rondje door het Sonsbeekpark of ga je naar de Veluwe. Een bakkie pleur scoren onderweg? Haal een koffietje to go. Onderweg kun je even stoppen bij de waterval in het Sonsbeekpark voor een romantisch valentijnskusje. Of pak de fiets en bezoek het glazen balkon in de Eusebiuskerk. Wil je liever ergens anders de liefde bezegelen met een kus? Dan hebben we hier nog een lijstje met romantische plekjes voor je!

Winterse picknick

Kleed je warm aan en neem een dik kleed mee, want jij en je geliefde gaan gezellig picknicken! Vul een mand vol met lekkers van een Arnhemse bakker, een kaasboer of chocolatier. Vul een thermoskan met warme chocolademelk en vergeet ook een flesje bubbels niet! Gulden Bodem, Park Zypendaal en het Sonsbeekpark zijn een ideale plekken voor een romantische picknick.

Knus binnen

Hopelijk blijft het in Arnhem droog op Valentijnsdag, maar daar is geen garantie voor. Dan is het de kunst om het samen binnen gezellig en knus te maken. Bak samen Arnhemse meisjes of speel een spelletje. Wat te denken van een gepersonaliseerde versie van 30 seconds? Of een speurtocht door je woning met als prijs een mandje lekkernijen van een Arnhemse delicatessenwinkel. Doe de open haard aan (of zet een haardvuur op via YouTube) en ga gezellig binnen picknicken. Wil je het wat spannender maken? Speel dan truth or dare. Wedden dat je niet meer het huis uit hoeft te gaan…

Lees verder onder de foto >

Volledig scherm Benno en Olga aan tafel © indebuurt Arnhem

Citygame

Liever iets actief doen met je lover? Doe dan een citygame in Arnhem. Hierdoor leer je de stad nog beter kennen en kom je misschien op plekken waar je nog niet bent geweest. Welke citygames er allemaal in Arnhem zijn, lees je hier.

Uit eten

Je moet wel op tijd reserveren, maar de dag afsluiten in een van de gezellige Arnhemse restaurants is altijd goed! Wat dacht je bijvoorbeeld van een avondje tafelen of gerechtjes delen? Je mooi aankleden en naar een fancy horecazaak gaan is ook een optie. Sommige restaurants hebben op dinsdag 14 februari een valentijnsmenu, maar je kan natuurlijk ook gewoon een hapje eten in een brasserie of bistro.

Heb je na het eten nog geen zin om naar huis te gaan? Misschien kan je samen een filmpje pakken in de bioscoop. In Pathé zie je bijvoorbeeld Titanic opnieuw. Zwijmelen maar!

Nachtje ergens anders

Wil je de dag in stijl afsluiten? Dan neem je jouw geliefde niet mee terug naar huis, maar brengen jullie de nacht ergens anders door! Arnhem heeft genoeg gezellige hotels, Airbnb’s en B&B’s. Wist je dat je ook in de Walburgiskerk kunt slapen? indebuurt ging al eens binnenkijken in die kamers. Met zo’n verrassing kan jouw Valentijnsdag in Arnhem niet meer stuk!

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Dit is een artikel van indebuurt Arnhem. Op indebuurt.nl lees je over mooie plekken, nieuwe winkels, inspirerende inwoners en ondernemers, eten en drinken, wonen en uitgaan. En dat allemaal over jouw stad!