CDA Gelderland: Gebruik meevaller van miljoenen voor aanpak aansluittijden en elektriciteitsnetwerk

Dansers ‘Trash’ laten het plastic waterfles­je voortaan hopelijk staan

16:02 VELP - De veelbesproken ‘plasticsoep’ is het onderwerp van een grootse dansvoorstelling van Studio 26 in Velp. Zo’n 400 kinderen, jongeren en volwassenen maken zich op voor Trash, zaterdag en zondag te zien in het Olympus College in Arnhem. Zaterdag staat de ene helft op het podium, zondag de andere.